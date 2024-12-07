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الرئاسة السورية توضح حقيقة مغادرة بشار الأسد لدمشق

الرئاسة السورية توضح حقيقة مغادرة بشار الأسد لدمشق
السبت ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

نفت الرئاسة السورية جميع المزاعم حول مغادرة الرئيس بشار الأسد العاصمة دمشق أو قيامه بزيارات خاطفة لدولة أو أخرى.

العالم - سوريا

وجاء في بيان الرئاسة السورية مساء السبت: تنشر بعض وسائل الإعلام الأجنبية شائعات وأخباراً كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى.

واضاف البيان: ان رئاسة الجمهورية العربية السورية تنفي كل تلك الشائعات وتنوه إلى غاياتها المفضوحة وتؤكد أنها ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية.

وتابعت: ان رئاسة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن السيد الرئيس يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق. وتشدد على أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدُر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري.

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