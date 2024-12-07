وزير الدفاع:معداتنا الدفاعية ستصنع بناء على الذكاء الاصطناعي وتقنية الكم

العالم- ايران

وأكد العميد نصيرزاده أن أفضل بيئة لتطوير الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم الذكية في معدات القوات المسلحة هي وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، كونها الجهة المسؤولة عن بناء القدرات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع أحدث الإنجازات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك لمنع أي مفاجآت قد تواجه القوات المسلحة الإيرانية، بالإضافة إلى القدرة على إحداث عنصر المفاجأة لدى القوات المعادية.

واضاف نصيرزاده: "سيتم إنتاج المعدات الدفاعية الحديثة للقوات المسلحة على أساس الذكاء الاصطناعي وتقنية الكم، وسنستفيد في هذا المسار من كافة إمكانيات النخب الوطنية والأكاديمية."

ما هي تكنولوجيا الكم؟

التكنولوجيا الكمومية هي فئة من التكنولوجيا التي تعمل باستخدام مبادئ ميكانيكا الكم (فيزياء الجسيمات دون الذرية)، بما في ذلك التشابك الكمومي والتراكب الكمومي.