إصابات في صفوف جنود الاحتلال إثر عملية دهس في الخليل

العالم-الاحتلال

ويجري "جيش" الاحتلال بحسب وسائل إعلام الكيان، عمليات بحث ومطاردة للمركبة التي قامت بالعملية وانسحبت بسلام.

وأضافت، أن طواقم الإسعاف التي هرعت إلى المكان، قدمت الإسعاف الأولي للجندي الذي وصفت جروحه بالطفيفة.

وقال شهود عيان، إن سيارة دهست جنود الاحتلال عند مدخل الفوار، وطاردتها قوات الاحتلال، وسمع صوت إطلاق نار كثيف في المنطقة القريبة من العملية.

وتصدى المقاومون الفلسطينيون، فجر اليوم السبت، لقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس، شمالي الضفة، وفق ما أكدت وسائل إعلام فلسطينية.