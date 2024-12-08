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رئيس الحكومة السوري: اتفقت مع أحمد الشرع لإنهاء المظاهر المسلحة اليوم

رئيس الحكومة السوري: اتفقت مع أحمد الشرع لإنهاء المظاهر المسلحة اليوم
الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء السوري لتسيير الأعمال محمد غازي الجلالي، أنه "اتفق مع القائد العسكري أحمد الشرع لإنهاء المظاهر المسلحة اليوم".

العالم - سوریا

وقبل ساعات أعلن رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب ولأي إجراءات تسليم للسلطة، و‍ذلك بعد دخول فصائل المعارضة المسلحة الى العاصمة دمشق، وخروج الرئيس السابق بشار الأسد.

في السياق أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة اليوم دخولها إلى العاصمة دمشق، بعد سيطرتها على حمص وكافة المناطق في محيط المدينة، ومناطق في الأرياف. كما دخلت الفصائل إلى مبنى الاذاعة والتلفزيون والعديد من المرافق الحكومية والحيوية بالاضافة الى مطار دمشق الدولي، الذي اعلن اخلاؤه من العاملين وتوقف جميع الرحلات الجوية فيه.

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