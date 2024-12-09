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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش 09-12-2024

الإثنين ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

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