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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش 09-12-2024

الإثنين ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش 09-12-2024