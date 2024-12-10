"إسرائيل" تدمر سوريا

العالم – باختصار

ودمر جيش الاحتلال طائرات وسفنا حربية ومنشآت استراتيجية بسوريا.

وهاجمت تل أبيب أكثر من 310 أهداف داخل الأراضي السورية.

وشملت الأهداف التي تم قصفها قواعد عسكرية وطائرات مقاتلة وأنظمة صواريخ.

ودوت الانفجارات في دمشق وريفها والسويداء ودرعا وحمص ودير الزور واللاذقية وبانياس.

مصادر سورية: الغارات الإسرائيلية استهدفت سلاح الجو من مقاتلات ومروحيات ومطارات.

كما تم استهداف إدارة الحرب الإلكترونية بريف دمشق وجميع مراكز البحوث العلمية.

الطائرات الإسرائيلية هاجمت أيضاً الأسطول البحري ومستودعات الأسلحة في اللاذقية وطرطوس.

جيش الاحتلال يتوغل ويصل إلى نحو 25 كلم من العاصمة دمشق.

هبوط مروحيات أميركية وإسرائيلية في عدة مواقع بجبال القلمون بريف دمشق.

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي سيطر على منطقة جبل شيخ المحاذية للجولان.

نتنياهو: هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل.

منذ 7 أكتوبر 2023 يجدد الاحتلال أطماعه من خلال الترويج لإقامة المناطق الأمنية العازلة.

وهو نفس السيناريو الذي نشهده في قطاع غزة وجنوب لبنان والآن في سوريا.

خبراء: كيان الاحتلال يهدف إلى أن تكون سوريا الجديدة هزيلة وضعيفة ومجردة من قدراتها العسكرية.

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