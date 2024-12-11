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في ظل التوغل الصهيوني في سوريا..

على ماذا حث السيد مقتدى الصدر الشعب العراقي؟

على ماذا حث السيد مقتدى الصدر الشعب العراقي؟
الأربعاء ١١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، الى تشديد التدابير الامنية في الحدود العراقية مع البلدان المجاورة، والشعب العراقي الى عدم الانجرار وراء فتنة طائفية ينتفع منها الاحتلال الاسرائيلي، في ظل التصعيد الحاصل بالمنطقة.

العالم _ العراق

جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقا" تحت عنوان "صمت دولي مطبق إزاء التوغل الصهيوني في الأراضي السورية".

وكتب الصدر في منشوره، "ونحن إذ نشجب ونستنكر التوسع الاستعماري الإرهابي للصهاينة بدعم أمريكي، فإننا نحذر من جر المنطقة الى فتنة لا ينتفع منها إلا الثالوث المشؤوم البغيض".

وأضاف أنه "من هنا يجب على الحكومة العراقية ان تتخذ كل التدابير الامنية اللازمة على الحدود العراقية غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ازاء هذا التصعيد في المنطقة".

كما وحث الصدر الشعب العراقي على "عدم الانجرار الى فتنة طائفية ينتفع منها العدو"، محذرا مما اسماه "الأهواء السياسية الفاسدة".

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