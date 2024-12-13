الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش 13-12-2024

الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 12-12-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 11-12-2024