شاهد.. مظاهرات يمنية واسعة لنصرة الشعوب الفلسطينية واللبنانية والسورية

العالم - مراسلون

خروج يمني مليوني من كل أسبوع، بمشاركةٍ واسعة وعدد كبير من النخب السياسية والعلمائية والأكاديمية والشعبية في مختلف الساحات اليمنية، نصرة للشعب الفلسطيني والتضامن مع الشعبين السوري واللبناني، ضد العدوان الإسرائيلي الصهيوني المتواصل.

واكد وزير النقل اليمني، اللواء محمد عياش قحيم، ان " رسالتنا من ساحة الميدان ساحة الرجال ساحة الاحرار، نقول لهم اقتدوا بالقائد الذي بخطابه امس طلب توحيد الامة بمواجهة المشروع الصهيوني الذي سينال من تخاذله".

فيما قال أحد قيادات أنصار الله بمحافظة الحديدة، أحمد البشري، ان " نقف ضد الكيان الصهيوني ونقف ضد تحركاته وضد الامريكي الذي يعيث فسادا في هذه المنطقة ولن يتسنى للكيان الصهيوني ما يريده من عبث ومن فرض سيادته على المنطقة".

هتافاتُ وشعاراتُ المتظاهرين أيدت بشكل كامل كل الخيارات التي تتخذها القيادة اليمنية، ضد الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية بحق الشعوب العربية، حيث اعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين على أهداف عسكرية في عسقلان ويافا المحتلة.

بيان المسيرات والتظاهرات اليمنية الغاضبة، أكد على أن اليمن بقيادته وشعبه يعيش أعلى معايير الجهوزية والاستعداد لأي معركة مباشرة، ودعا أبناء الأمة إلى ضرورة توحيد الجهود وتصويبها نحو العدو الحقيقي المنتهكِ لحرمات المسلمين في بيت المقدس وأكنافه.

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