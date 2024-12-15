القمر الاصطناعي الايراني’فخر 1’ينجز جميع مهامه بنجاح حتى الان

العالم _ إيران

وقد وضع صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الاصطناعية، القمر الاصطناعي "فخر 1" بنجاح في مدار الـ 410 كيلومترات عن سطح الارض، بالاضافة الى منظومة "سامان 1" للتنقل المداري.

والقمر الاصطناعي "فخر 1" صنع خصيصا لتلبية حاجات الجيش الايراني، وصنعته شركة "صاايران" التابعة لوزارة الدفاع الايرانية، كما شاركت في صنعه جامعة "مالك الاشتر" الاصطناعية الايرانية.

وسمي هذا القمر الاصطناعي باسم "فخر 1" اكراما لذكرى العالم النووي الايراني ونائب وزير الدفاع الايراني، الشهيد الدكتور محسن فخري زادة، الذي اغتالته المخابرات الصهيونية في عام 2020.

ومن اهداف اطلاق هذا القمر الاصطناعي (حجمه 3U ووزنه 10 كغم)، التأكد من التكنولوجيات الرئيسية المستخدمة في الاقمار الاصطناعية المكعبة الشكل، وكذلك امتلاك عملية اطلاقات فضائية متعددة في آن واحد وبواسطة صاروخ واحد هو صاروخ "سيمرغ".

ويحمل القمر الاصطناعي "فخر 1" المنظومات التالية : حاسوب مركزي، منظومات للطاقة وادارة القوة، منظومات للاتصال اللاسلكي، ومنظومات ميكانيكية للتحليق، ومعظم هذه المنظومات والاجهزة هي خاصة بالاقمار الاصطناعية نانوية المقياس، والتي عملت الشركات المعرفية الايرانية على تطويرها، وتطلق لاول مرة الى الفضاء.

ومن الاهداف الثانوية لاطلاق هذا القمر الاصطناعي، اختبار قدرات منظومة الاقمار الاصطناعية مكعبة الشكل في تنفيذ مهام التصوير من الفضاء وفحص الاطياف الالكترومغناطيسية.