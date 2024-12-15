ابداعات تكنولوجية خارقة في معرض 'صنع في إيران'

العالم - مراسلون

في العاصمة الإيرانية طهران حيث يلتقي الإبداع بالابتكار تقام فعاليات الدورة الثانية عشرة لمعرض 'صنع في إيران'، المتخصص في المعدات والمواد المخبرية وأجهزة الاختبار المتقدمة بمشاركة مئتين وثمانية وسبعين شركة معرفية وتكنولوجية لتؤكد ارض المعارض الدولية مجددًا أن التكنولوجيا والمعرفة هما مفتاح المستقبل.

وقال أحد المشارکين في المعرض:"نحن المنتجين الوحيدين في ايران لأجهزة الملاحة العصبية (نافيغيشين)، وقد نجحنا في تركيب أجهزتنا في 170 مستشفى، ويستخدمها أكثر من 150 جراحاً في مجال جراحة الأعصاب. نحن ننتج هذا الجهاز منذ 13 عاماً تقريباً، وتم إجراء ما يزيد عن 8 آلاف عملية جراحية باستخدامه حتى الآن".

وقال مشارك آخر في المعرض:"أننا نصنع أجهزة ميكروسكوب قوية جدًا تصل قدرتها على التكبير إلى أكثر من 500 ألف مرة، ما يعني أننا قادرون على تصنيع أحدث الميكروسكوبات في العالم. هذه الأجهزة، كما ترون، هي ميكروسكوبات إلكترونية نافذة. هذه الأجهزة كانت تُصنع فقط في اليابان والولايات المتحدة، وإيران هي ثالث دولة في العالم تصنع أجهزة T.M.

يغطي المعرض 14 قطاعاً حيوياً، تشمل الطب، تقنية النانو، النفط، الغاز، الإلكترونيات، الزراعة، والبيئة.

ويرمي المعرض إلى دعم الإنتاج المحلي وتعزيز القدرات العلمية والصناعية، في وقت تواصل فيه إيران مسيرتها نحو الاكتفاء الذاتي والريادة التكنولوجية. ويُعرض خلال هذه الدورة أكثر من عشرة آلاف منتج تكنولوجي، بزيادة قدرها 20% عن العام الماضي.

وقال أحد المشارکين في المعرض:"نعمل في مجال تصميم وتصنيع تجهيزات المختبرات وتجهيزات المستشفيات الشاملة، ونقدم خدماتنا في جميع أنحاء البلاد والدول المجاورة. نحن منتجون كاملون من الصفر إلى مائة بمنتجات تحمل علامات تجارية مميزة، وقد قمنا بتصديرها إلى سلطنة عمان وأفغانستان والعراق".

وتستضيف الدورة الحالية وفود من 8 دول، وتعقد على هامش المعرض ورش تدريبية متخصصة حول استراتيجيات تطوير الأعمال وبناء العلامات التجارية للتسويق الدولي ليُجسد بذلك طموح إيران وشبابها في تحقيق نهضة صناعية قائمة على الابتكار والمعرفة.

بخطی واثقة نحو مستقبل صناعي مشرق، تتألق ابداعات الشباب في مجالات التکنولوجيا والاختبارات المتقدمة لترسخ مکانتها في دعم الانتاج المحلي وتعزيز الشراکات الدولية.