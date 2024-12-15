إيران.. إنجازات نووية

العالم – باختصار

وتم الكشف عن إنجاز نووي جديد، حيث تمت إزاحة الستارة على إنجاز لمعهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية.

عنوان الانجاز هو "مولد الترددات الراديوية عالية الطاقة محلية الصنع بالكامل".

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: هذا الإنجاز تم بجهود العلماء الإيرانيين.

الإنجاز يعد من المكونات الرئيسية لمسرع الإلكترون الذي تحتاج إليه البلاد بشكل ضروري.

حول هذا الإنجاز هناك تأكيد حكومي على تطوير هذا القطاع من أجل الأغراض السلمية.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التقنيات النووية.

كما أنه يعزز قدرة إيران على تلبية احتياجاتها التقنية دون الاعتماد على المصادر الخارجية.

تقوم منظمة طاقة الذرية الإيرانية بتوزيع 69 مادة صيدلانية إشعاعية.

كما تقوم بالبحث في 20 نوعا من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية دخل بعضها المرحلة السريرية.

تؤثر هذه المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في علاج الخلايا السرطانية ومحاربتها.

تستخدم إيران الطاقة الذرية للأغراض السلمية الخاصة بإنتاج الأدوية والعقاقير وتوليد الكهرباء.

تتعرض إيران للحظر الغربي الظالم بسبب نشاطاتها النووية السلمية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..