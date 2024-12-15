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شهيد وجرحى باستهداف الاحتلال منطقة شيخ ناصر بخانيونس جنوب قطاع غزة
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نتنياهو: بحثت مع ترامب الوضع في سورية ومحاولة اطلاق الاسرى في غزة
عاجل
رئيس الوزراء العراقي يدعو لوحدة سورية وصيانة السلم الاهلي وحقوق الاقليات
عاجل
6 شهداء باستهداف الاحتلال مركزا للدفاع المدني بالنصيرات وسط قطاع غزة
عاجل
استشهاد 5 من الدفاع المدني بقصف الاحتلال للنصيرات وسط قطاع غزة
عاجل
شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال الدفاع المدني بالنصيرات وسط قطاع غزة
عاجل
طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة
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اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس
عاجل
الاحتلال ينسف مباني سكنية في بلدة شيحين جنوب لبنان
عاجل
الدفاع المدني: اكثر من 40 شهيدا بمجزرة في بيت حانون شمال قطاع غزة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش 15-12-2024
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الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.