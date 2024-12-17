هذا ما قاله غروسي حول الاتفاق النووي مع ايران

العالم - ايران

غروسي قال في تصريح لوكالة انسا الايطالية للانباء انه يمكن اعتماد الفلسفة التي بني عليها الاتفاق النووي مع ايران، لكن الاتفاق نفسه قد فقد جدواه.

واضاف غروسي ان ايران تمتلك الان قدرات اعلى بكثير من الماضي وانها تخصب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة.

ودعا غروسي الى استبدال هذا الاتفاق النووي باتفاق جديد، وقال ان علينا اعادة النظر في هذه الاتفاقية ونبحث عن صيغة فنية جديدة لها، وهذه عملية معقدة ويجب ان تجلس الدول الاوروبية واميركا والصين وروسيا والوكالة الدولية معا ويتوصلوا الى صيغة جديدة تتلاءم من الحقائق الجديدة لايران.

هذا وكان المسؤولون الايرانيون قد احتجوا في السابق ايضا على تصريحات صدرت عن غروسي واعتبرت خارجة عن النطاق المهني المحدد لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.