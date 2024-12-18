واشنطن تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في هذا البلد..

العالم - الأميركيتان



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هناك نحو 100 قنبلة نووية من طراز "بي61" موجودة في أوروبا، وفي الوقت نفسه تناقش المملكة المتحدة وفرنسا إمكانية التعاون الثنائي لتطوير أسلحة نووية تكتيكية.

وفي مطلع العام الحالي، أشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة كانت تخطط لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ 15 عاماً، وذلك بسبب تنامي ما سمّته "التهديد الروسي".

ويتوقع أن يضم سلاح الجو الملكي البريطاني في "لاكنهيث" قنابل الجاذبية "بي61-12"، والتي لها قوة متغيرة تصل إلى 50 كيلوطن، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قوة السلاح الذري الذي ألقي على هيروشيما في عام 1945.

وأثار قرار إعادة إدخال الأسلحة النووية الأميركية إلى المملكة المتحدة المخاوف من ردود فعل من مختلف الجهات، إذ ذكرت روسيا أن مثل هذا التحرك سيعدّ "تصعيداً" وسيقابل "بإجراءات مضادة تعويضية".

وكانت الولايات المتحدة قد أزالت الصواريخ النووية من المملكة المتحدة عام 2008، معتبرةَ أن "تهديد الحرب الباردة من موسكو قد تضاءل".