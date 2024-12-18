الحرب في أوكرانيا.. روسيا تكثف هجماتها في كورسك

العالم _ روسيا

في خطاب عبر الانترنت قال القائد الأعلى للجيش الأوكراني "أولكسندر سيرسكي" لعدد من المسؤولين الاوكرانيين أن موسكو كثفت هجماتها على القوات الأوكرانية التي تقاتل للاحتفاظ بجيب في منطقة كورسك الروسية وزادت الضغط في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وذلك وسط أنباء أميركية عن سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف القوات الكورية الشمالية التي تقاتل في كورسك.

وقال سيرسكي إن القوات الروسية تشن لليوم الثالث هجمات مكثفة في منطقة كورسك، مضيفا أن روسيا تستخدم "بنشاط" قوات كوريا الشمالية التي تكبدت خسائر كبيرة حسب تعبيره.

وقال الجيش الأوكراني إن قواته صدت 42 هجوما روسيا في كورسك. وارتفعت عدد الاشتباكات القتالية إلى 68 على مدار 24 ساعة.

كما قال سيرسكي إن القتال تصاعد أيضا في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث تتقدم القوات الروسية بأسرع وتيرة لها هذا العام، وأضاف أن القوات الروسية واصلت تركيز هجماتها على المراكز اللوجستية في بوكروفسك وكوراخوف.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استولت على قرية هانيفكا شمال بوكروفسك، موقع منجم الفحم الوحيد في أوكرانيا الذي ينتج فحم الكوك لصناعة الصلب.

وعلى الصعيد السياسي، سيتوجه مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لأوكرانيا إلى كييف وعدد من العواصم الأوروبية الأخرى في أوائل يناير/كانون الثاني في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة الجديدة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا سريعا فيما أكدت مصادر مطلعة أن المبعوث الخاص لترامب إلى أوكرانيا وروسيا، لا يعتزم زيارة موسكو في هذه الرحلة.

وكان ترامب وعد بإنهاء الحرب في غضون 24 ساعة من توليه منصبه، إن لم يكن قبل ذلك.

وقال مصدر آخر إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) تولى مهمة تنسيق المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا بدلا من الولايات المتحدة مثلما كان مقررا، في خطوة اعتبرت على نطاق واسع أنها تستهدف حماية آلية الدعم في مواجهة ترامب الذي يهاجم الحلف.

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