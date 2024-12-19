توقع بزيادة عدد المعاقين في جيش الاحتلال

العالم _ فلسطين

وتشير التوقعات إلى أن 60% من هؤلاء الجنود سيعانون من اضطرابات عقلية، مما يضع ضغوطا إضافية على النظام الصحي العسكري.



وفي ضوء هذه التوقعات، يدرس جيش الاحتلال زيادة ميزانيات علاج الجنود المعاقين، حيث يُقدّر أن الحاجة إلى تمويل إضافي قد تصل إلى 150 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.



وناقشت وزارة الحرب الصهيونية استراتيجيات جديدة لاستيعاب وعلاج المصابين الجدد، إضافة إلى 62 ألف محارب كانوا يتلقون العلاج بالفعل قبل بدء العدوان على غزة.



وجاءت هذه التطورات في ظل مرور اکثر من عام على العدوان الصهيوني على غزة.