أبو عبيدة يبارك ضرب اليمن لقلب الكيان الصهيوني

العالم - فلسطين

وأشاد أبو عبيدة في تصريح عبر "تيليجرام،" بوقوف اليمن الصلب إلى جانب غزة، داعيًا إلى تصعيد هجماتهم حتى يرضخ الاحتلال ويوقف حرب الإبادة.

وأدان "الهجمات الإرهابية التي نفذها الكيان الصهيوني على أهلنا في اليمن والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه عدوٌ للأمة أجمع"؛ ما يحتم على كل مكوناتها التصدي لإجرامه ودعم صمود الفلسطينيين خط الدفاع الأول عن الأمة".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخين بالستيين فرط صوتيين نوع فلسطين2.