الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

أبو عبيدة يبارك ضرب اليمن لقلب الكيان الصهيوني

أبو عبيدة يبارك ضرب اليمن لقلب الكيان الصهيوني
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الهجوم الصاروخي الذي نفذه إخوان الصدق "أنصار الله" في اليمن باتجاه قلب الكيان الصهيوني.

العالم - فلسطين

وأشاد أبو عبيدة في تصريح عبر "تيليجرام،" بوقوف اليمن الصلب إلى جانب غزة، داعيًا إلى تصعيد هجماتهم حتى يرضخ الاحتلال ويوقف حرب الإبادة.

وأدان "الهجمات الإرهابية التي نفذها الكيان الصهيوني على أهلنا في اليمن والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه عدوٌ للأمة أجمع"؛ ما يحتم على كل مكوناتها التصدي لإجرامه ودعم صمود الفلسطينيين خط الدفاع الأول عن الأمة".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخين بالستيين فرط صوتيين نوع فلسطين2.

روابط ذات صلة

شاهد..ما هي رسالة الرد اليمني المزلزل على العدوان الاسرائيلي؟

القوات المسلحة اليمنية تستهدف هدفين عسكريين للكيان الصهيوني في يافا

محلل سياسي: اليمن خرج من مربع الوصاية وأصبح جزءا رئيسيا بمحور المقاومة

9 شهداء و7 مفقودين في حصيلة أولية للغارات الصهيونية على اليمن