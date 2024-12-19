بوتين.. صاروخ ’أوريشنيك’مقابل جميع أنظمة الدفاع الجوي الغربية

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ودعا الرئيس الروسي الغرب لاختيار منشأة في كييف تتمركز فيها كل قوات الدفاع الجوي والصاروخي على أن تقوم روسيا بضرب هذه المنشأة بصاروخها "أوريشنيك".

وجاء تصريح بوتين تعليقا على تصريحات خبراء أفادوا بأن بعض الأنظمة الصاروخية الغربية قادرة على اعتراض الصاروخ الروسي "أوريشنيك".

وقال بوتين خلال المؤتمر السنوي اليوم الخميس: "هناك 24 منظومة للدفاع الصاروخي في رومانيا وبولندا، وهناك أسلحة قادرة على العمل بمدى 1500 كيلومتر، لكن "أوريشنيك" قادر على المدى 3-5 آلاف كيلومتر. منظوماتنا تقع على بعد 2000 كيلومترا، وحتى منظومات الدفاع الصاروخي في بولندا لن تستطيع إسقاطه".

وأضاف: "لا توجد فرصة لإسقاط صاروخ "أوريشنيك". دعونا نحدد نقطة لتوجيه ضربة في كييف أو أي مكان أخرى، وليركزوا كل دفاعاتهم الصاروخية هناك ولنرى ما يحدث. لنأخذ في الاعتبار أن الدفاعات الصاروخية موجودة لديهم، الحديث على مستوى الخبراء والعلماء. دعونا نتفق على إجراء مثل هذا الاختبار ولنرى ما سيحدث".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "إجراء مبارزة تكنولوجية مثل هذه سيكون مثيرا للاهتمام ومفيدا لروسيا والولايات المتحدة".

وكان الرئيس الروسي قد أدلى في 21 نوفمبر الماضي ببيان حول الاختبار الناجح لأحدث صاروخ متوسط المدى من طراز "أوريشنيك"، حيث ضربت القوات الروسية في مدينة دنيبروبتروفسك الأوكرانية أحد أكبر المجمعات الصناعية العسكرية المعروفة منذ عهد الاتحاد السوفييتي.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية بأنه لأول مرة في ظروف قتالية، تم بنجاح تجربة صاروخ "أوريشنيك" الباليستي متوسط المدى غير النووي ذي السرعة التي تفوق سرعة الصوت.

وشكل قصف المصنع الحربي الأوكراني بصاروخ "أوريشنيك" مفاجأة، خاصة بعد إعلان القوة الصاروخية الروسية أن مداه يصل إلى 5000 كيلومتر ويمكنه الوصول إلى أي نقطة في أوروبا.