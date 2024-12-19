استشهاد سيدة وشاب برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بالضفة

العالم - فلسطين

وشهد مخيم بلاطة قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم، اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم، وسط حصار واعتداءات مكثفة، قبل انسحابها.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي، بينها مسن، 65 عامًا، أصيب في الظهر، فيما استشهد شاب وسيدة مسنة.

وأشار جبريل إلى تلقي بلاغات عن إصابات أخرى داخل المخيم، لكن جيش الاحتلال منع الطواقم الطبية من الوصول إليها، وأطلق الرصاص في محيط سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر.

واندلعت الاشتباكات عقب اكتشاف وجود قوة خاصة من جيش الاحتلال في حارة الجماسين داخل المخيم، وتركزت المواجهات عند المداخل الجنوبية للمخيم وشارع السوق.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية عبر شارع روجيب وشارع القدس، مع انتشار مكثف في أحياء المخيم، فيما حلقت طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.