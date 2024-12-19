الاحتلال يلتهم الاراضي السورية.. ونتنياهو يكشف نواياه صراحة

العالم - العين الاسرائيلية

ما ان بسط جيش الاحتلال الاسرائيلي سيطرته على جبل الشيخ السوري، حتى هرع نتنياهو لقمة الجبل للموقع الاستراتيجي المهم ليطلق المواقف التي تعبر عن الاطماع الاسرائيلية في الارضي السورية بعد سقوط نظام الرئيس الاسد، معلنا بقاء الاحتلال هناك ضمان امن الكيان الاسرائيلي كما قال.

وقال المتابع للشأن الاسرائيلي والباحث في العلاقات الدولية، علي مطر، ان اليمن هي الدولة التي لاتزال تقف الى جانب قطاع غزة بشكل مباشر على المستوى العسكري وعلى مدار 14 او 15 شهر لا تزال تدك الاراضي المحتلة بالمسيرات والصواريخ فضلا عن اغلاق البحر الاحمر الى الان وهذا لا يروق للعدو الاسرائيلي ان تكون هناك جبهة عسكرية مباشرة وان كانت على المستوى الجغرافي بعيدة عن التماس مع الاراضي المحتلة، لكنها تستهدف الكيان بشكل دائم وهو ما يجعل الكيان امام تهديد دائم.

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