اعتقال شخص بزعم تخطيطه لمهاجمة القنصلية الاسرائيلية في نيويورك

ويُزعم أن عبد الله عز الدين طه محمد حسن قدم تعليمات صنع القنابل وخططًا حول كيفية مهاجمة قنصلية مانهاتن لمصدر سري من مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي)، وفقًا لوثائق المحكمة. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي لفوكس نيوز ديجيتال إنه تم القبض عليه يوم الثلاثاء.

وحسن متهم بتوزيع معلومات تتعلق بالمتفجرات والأجهزة المدمرة وأسلحة الدمار الشامل لتعزيز ارتكاب جريمة فيدرالية.

من جانبه أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، أوفير أكونيس ان "إسرائيل تقدر بشدة التعامل الفوري والتعاون الذي قامت به أجهزة الأمن الأمريكية في شأن إحباط محاولة الهجوم على قنصليتنا اليوم".