بزشكيان: العملة الموحدة تعزز العلاقات بين الدول الإسلامية

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة تسنيم, التقى الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" في القاهرة، على هامش قمة الدول الاسلامية الثماني النامية "دي 8" التي استضافتها مصر، واعتبر خلال هذا اللقاء وحدة وانسجام العالم الاسلامي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الاسلامية عبر ايجاد عملة موحدة والاستفادة من طاقة الاسواق المشتركة في المرحلة الحساسة والخطيرة الراهنة في العالم، امرا ضروريا.

ووصف الرئيس بزشكيان في هذا اللقاء العلاقات الايرانية الباكستانية بالودية والاخوية وشدد على ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية ومنها في مجال التعاون الحدودي وتقوية الحدود بين البلدين كحدود للسلام والصداقة والمكافحة المشتركة للارهاب وتطوير التعاون في مجال الطاقة.

واعتبر الرئيس بزشكيان وحدة وانسجام العالم الاسلامي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الاسلامية عبر ايجاد عملة واحدة والاستفادة من طاقة الاسواق المشتركة في المرحلة الحساسة والخطيرة الراهنة في العالم، امرا ضروريا وشدد على استعداد ايران لتحقيق هذه الاهداف المهمة في التعامل مع كافة الدول الاسلامية، وباكستان على وجه الخصوص.

من جهته اكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال هذا اللقاء على الاواصر العميقة والمشتركة بين ايران وباكستان واعتبر مواقف الرئيس بزشكيان خلال القمة الـ 11 للدول الاعضاء في منظمة "دي 8" هاما جدا وحيويا بالنسبة للعالم الاسلامي، قائلا انه يدعم ما طرحه الرئيس الايراني حول ايجاد العملة الموحدة والاستفادة من طاقة اسواق الدول الاسلامية.

كما ادان شهباز شريف الافعال الاجرامية للكيان الصهيوني ضد غزة ولبنان وسوريا وكذلك الاعتداء على اجواء ايران الاسلامية، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون والتظافر بين الامة الاسلامية لمواجهة التهديدات المشتركة.

كما ناقش بزشكيان وشريف خلال هذا اللقاء الاتفاقية الغازية المعطلة بين البلدين واتفقا على تكليف الوزراء المعنيين في البلدين بتحديد معوقات تنفيذ هذه الاتفاقية والتمهيد لازالتها لكي يستطيع وزيري الطاقة في البلدين تنفيذ هذه الاتفاقية في اقرب فرصة ممكنة.

كما تطرق بزشكيان وشريف خلال هذا اللقاء ايضا الى قضية حدوث بعض المشاكل في تردد الشاحنات الايرانية عبر الحدود الباكستانية وقد وعد شريف بحل هذه المشكلة.