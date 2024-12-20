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إلحاق قطع بحرية معقدة وأسلحة خاصة إلى أسطول البحرية الإيرانية

إلحاق قطع بحرية معقدة وأسلحة خاصة إلى أسطول البحرية الإيرانية
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال "شهرام ايراني"، إلحاق قطع بحرية معقدة للغاية وأسلحة خاصة إلى أسطول البحرية الإيرانية؛ مبينا ان هذه النماذج المتطورة من الأسلحة والمعدات العسكرية ستباغت الأعداء.

العالم-ايران

وحسبما افادت وكالة ارنا , قال الأدميرال إيراني: ان هذه المنظومات الجديدة تتعلق بشتى المجالات البحرية، السطحية والطائرات الماهولة وغير الماهولة، والصاروخية؛ مؤكدا بانه "ليس لدى الأعداء أدنى فكرة حول قدرات وامكانيات هذه القطع الجديد التي زودت بجيل جديد من التقنيات والأسلحة المرموقة والرادعة.

وتابع : ستكون المنظومات الصاروخية التي ضمت حديثا الى سلاح البحر الايراني، بمديات متطورة جدا، وعلى صعيد المنظومات الموجهة والمسيرة، تتميز هذه القطع بمدايات بعيدة جداً، وبما يتجاوز الفي كيلومتر، الجوية منها والسطحية وتحت السطحية.

ولفت قائد البحرية الايرانية، بان الاجراءات متواصلة من قبل الجهات المعنية ليتم ازاحة الستار عن القطع متطورة والفريدة من نوعها التي ستدخل الخدمة في سلاح البحر لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية (نداجا)، خلال الأسبوع المقبل أو الأسابيع اللاحقة.

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