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البقدونس: صديق الصحة ولكن احذر من مخاطره!

البقدونس: صديق الصحة ولكن احذر من مخاطره!
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

البقدونس من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، مثل الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، مما يجعله إضافة صحية للنظام الغذائي. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض المشكلات الصحية.

العالم _ منوعات

حصوات الكلى

يحتوي البقدونس على نسبة عالية من مركبات الأوكسالات، التي قد تزيد من خطر تكوّن حصوات الكلى، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بها.

التسمم بفيتامين "أ"

تناول كميات كبيرة من البقدونس يؤدي إلى زيادة مستويات فيتامين أ في الجسم، مما قد يسبب التسمم عند ارتفاع تركيزه في الدم.

فرط فيتامين "سي"

ارتفاع مستويات فيتامين سي نتيجة الإفراط في تناول البقدونس يمكن أن يسبب أعراضًا مزعجة، مثل:

الإسهال والغثيان والقيء وحرقة وتقلصات المعدة والصداع

تليف الأعضاء

الزيادة المفرطة في فيتامين أ الناتجة عن استهلاك كميات كبيرة من البقدونس قد تؤدي إلى تليف الكبد والكلى، مما يشكل خطرًا على صحة هذه الأعضاء.

التأثير على مميعات الدم

بسبب احتوائه على مستويات مرتفعة من فيتامين ك، قد يتداخل البقدونس مع أدوية مميعات الدم، مما يقلل من فعاليتها.

مخاطر على الحمل

تناول الحامل للبقدونس بكميات كبيرة قد يزيد من خطر الإجهاض أو حدوث تشوهات خلقية للجنين، خاصة خلال الأشهر الأولى من الحمل.

نصيحة:

يفضل تناول البقدونس باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن للحصول على فوائده دون التعرض للأضرار المحتملة.

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