صحيفة عبرية..القوات اليمنية اطلقت أكثر من 200 صاروخ على "إسرائيل"

العالم _ فلسطين

وادعت معاريف بأن الأمريكيين والقوات الجوية والبحرية الإسرائيلية اعترضوا معظم الصواريخ والمسيرات أطلقت من اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم اعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال في بيان مقتضب على منصة "إكس": "عقب إطلاق صاروخ من اليمن ( فجر اليوم السبت) وتفعيل إنذارات وسط إسرائيل جرت محاولات اعتراض غير ناجحة ليتم تحديد منطقة سقوطه. التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

الى ذلك قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن 18 شخصاً أصيب بجراح جراء سقوط صاروخ في منطقة تل أبيب الكبرى، فجر اليوم السبت.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصاروخ أُطلق من اليمن، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إن الصاروخ بالستي من نوع أرض-أرض، وأضافت الصحيفة أن الصاروخ انفجر في مجمع سكني من ثمانية منازل. وأقر جيش الاحتلال بفشله في اعتراض الصاروخ وقال في بيان إنه استهدفه بصواريخ من نوع "سهم".