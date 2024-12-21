صنعاء علی اعتاب المرحلة السادسة من 'ايلام العدو'

العالم - خاص بالعالم

وقال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله، عبدالله النعمي في حديث لقناة العالم ان عملية اطلاق صاروخ فرط صوتي علی الاراضي المحتلة، كانت رسالة للعدو الصهيوني مفادها ان البناء علی الاستفراد بالشعب الفلسطيني، مجرد أوهام.

وأكد ان اليمن لن يتخلي عن الشعب الفلسطيني وستستمر وتيرة العمليات العسكرية اليمنية في اطار المرحلة الخامسة من ايلام العدو وربما سيتم الاعلان عن المرحلة السادسة خلال الايام القادمة.

وأضاف اننا نتمنی ان يكف العدو الصهيوني عدوانه علی الشعب الفلسطيني في غزة ودون ذلك، فإن العمليات العسكرية اليمنية في تطور علی مستويي الكم والنوع وهناك تصاعد منشود وامكانيات كبيرة لدی القوات المسلحة اليمنية لانتاج منظومات اكبر واكثر دقة من ذي قبل وعملياتنا ستسمر الی ان يتم وقف اطلاق النار علی غزة ورفع الحصار الكامل عن اخواننا في غزة.