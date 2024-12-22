واشنطن وتل أبيب تعملان على إشعال الوضع باليمن

العالم – المشهد اليمني

وقال العميد يحيى سريع الناطق باسم القوات اليمنية إن العملية نفذت بثمانية صواريخ مجنحة و17 طائرة مسيرة مشيرا إلى أن العملية أدت إلى إسقاط طائرة 'إف 18' أثناء محاولة المدمرات التصدي للمسيرات والصواريخ اليمنية.

هذا وكانت القوات المسلحة اليمنية نفذت خلال الأيام الماضية عددا من العمليات العسكرية المهمة في قلب كيان الاحتلال الإسرائيلي كان آخرها استهداف الكيان بصاروخ فرط صوتي أصاب هدفه بدقة.

إلى ذلك يجري الحديث عن تحضير إسرائيلي أميركي لعمليات واسعة باليمن، وتحدثت أنباء عن مساع أميركية جديدة لإشعال الجبهات في اليمن والدفع ببعض الجماعات المعارضة لصنعاء لمهاجمة قواتها.

وتناقش هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني مع ضيوفها من صنعاء الخبير العسكري العميد عزيز راشد ومن بيروت الإعلامي اليمني على الزهري هذه الأسئلة:

- كيف تقرأون اليوم المشهد في ظل تفوق القدرات اليمنية واستمرار العمليات في قلب كيان الاحتلال الإسرائيلي؟

- ماذا عن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بعض المناطق والبنى التحتية خلال الأيام الماضية؟

- كيف تقرأون تواصل الغارات والاعتداءات الاميركية والبريطانية التي كان آخرها البارحة وما هي الأضرار التي خلفتها؟

- ماذا عن التصريحات الإسرائيلية التي تدعو إلى استخدام الجماعات المسلحة والمرتزقة للتصعيد ضد صنعاء؟

- كيف قراءتم الاجتماعات التي تحصل في الرياض بين أعضاء ما يسمى بالمجلس الرئاسي والسفير الأميركي وبعض المسوولين هناك؟ هل يوجد تحضير للتصعيد العسكري في اليمن؟

- لماذا تسعى واشنطن وتل أبيب برائيكم إلى الاستفادة من المرتزقة في عدوانهم على اليمن؟

- ماذا عن التصريحات التي يطلقها بعض قادة المرتزقة في نيتهم مهاجمة صنعاء وهل بالفعل هناك مؤشرات لذلك؟

- ماذا يستطيع المرتزقة تقديمه في صالح كيان الاحتلال؟ وماهي الأهداف التي يريدونها برأيكم؟

- إلى أين تتجه الأمور برأيكم وما هي الاستعدادات التي أعدتها صنعاء؟

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