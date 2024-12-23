صوت غزة يصدح في إسطنبول: مسيرة حاشدة تندد بجرائم الاحتلال

العالم _ مراسلون

وانطلقت المسيرة من مسجد باشاك شهير المركزي عقب صلاة الظهر، تحت شعار الحفاظ على غزة" وصولاً إلى حديقة باشاك شهير الوطنية.

الفعالية جاءت تأكيداً على التضامن الشعبي مع غزة وصمودها في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وتجديداً للعهد مع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل القضية الفلسطينية.

وقال هاكان أوزميت، أحد المشاركين في هذه المسيرة، لقناة العالم: "جئنا اليوم إلى هنا للتأكيد على أننا سنبقى مستمرين في دعم غزة والشعب الفلسطيني، جئنا لنقول لإخواننا وأهلنا في قطاع غزة، لا تظنوا أننا نسيناكم، فقضيتكم قضيتنا، وسنبقى نشارك في أي فعالية أو احتفالية تدعم فلسطين."

وقال سركان أنالمش، أحد المشاركية الآخرين، في حدث لقناة العالم: "نقول لأهلنا المحاصرين في غزة والذين يتعرضون لأبشع حرب إبادة عبر التاريخ، أنّ دماءكم ستبقى لعنة تطارد كل الصامتين، وأن جراحكم ستبقى وقودا للمقاومة والنصر."

إلى جانب كل هذه الأصوات التي تنادي بحرية غزة وأهلها، طالب الجميع المجتمع الدولي بأن يتحرك لإنقاذ الأبرياء وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة المروعة التي يرتكبونها بشكل مروع في قطاع غزة، مذكرين العالم بأن هذه الجرائم لا يجب أن تبقى دون محاسبة أو ردع.

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