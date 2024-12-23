جبران باسيل: نطالب النظام السوري الجديد بالاعتراف بلبنانية مزارع شبعا

العالم-لبنان

في كلمته بعد اجتماع الهيئة السياسية لـ"التيار" بمشاركة الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، تطرق جبران باسيل إلى ملف "النازحين" السوريين، في لبنان، قائلا: "من المفروض ان تنتفي مع سقوط النظام كل أسباب وجود النازحين في لبنان، لكن من الواضح أن ليس هناك حماسة كافية لعودتهم السريعة، وقد سمعنا بيانا أو كلاما لمنظمة الهجرة العالمية التابعة أو المرتبطة بالأمم المتحدة تنصحهم علنا بعدم التفكير بالعودة السريعة قبل جلاء الأمور في سوريا".

وأضاف باسيل: "فمن قال إن الأمور ستنجلي قريبا ومن يؤكد ذلك؟ نحن نأمل أن تُرفع العقوبات وتبدأ عملية الإعمار وأن يعود كل السوريين فورا ويذهب حتى اللبنانيون للعمل في سوريا، ولكن من يضمن؟ وماذا اذا لا سمح الله، ساء الوضع في سوريا وحدثت اضطرابات بين مناطق النفوذ والفصائل المتصارعة والقوى الخارجية؟ هل سنكون بمواجهة موجات نزوح من نوع آخر؟"

وأعلن باسيل عن "قيام التيار بدراسة وكتابة قانون يقضي بالعودة الفورية للنازحين السوريين الى بلادهم"، آملا "انضمام الجميع اليه".

وطالب "الحكومة اللبنانية بإعادة النازحين الذين انتفت اسباب وجودهم في لبنان، كما القوى الأمنية بأخذ كل الإجراءات اللازمة منذ الآن لمنع دخول أي نازح سوري جديد إلى لبنان ولو مهما كانت الأسباب او المبررات".

وعلق رئيس "التيار الوطني الحر" على ملف التغيرات في سوريا قائلا: "لا يمكننا التعليق عليها سوى أننا نتمنى لسوريا السلام والوحدة والحرية لكافة طوائفها، وأن ينعكس هذا الأمر إيجابا على لبنان، ولكن نرفض أي تعاط خاطئ مع أي فريق أو مكون لبناني بسبب ما حدث في سوريا، ونحن إلى جانب أي معتدى عليه بهذا الاتجاه".

وشدد جبران باسيل على أن "مزارع شبعا لبنانية وعلى أن حدود لبنان أمر سيادي"، لافتا إلى أن "من الواجب مطالبة الدولة السورية والنظام الجديد الاعتراف بذلك والتسليم به، وحل مسألة الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها".