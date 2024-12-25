الحوثي يتوعد باستهداف المصالح الأمريكية بلا خطوط حمر

العالم - الیمن

وحذر الحوثي في كلمة مصورة بثها، عبر منصة "إكس"، "الأمريكيين من استهداف اليمن، وإلا سنضرب المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط بلا أي خطوط حمراء".

وأضاف، "إما أن يتوقف العدوان على غزة، والعدوان على اليمن، أو أننا سنستهدف أي هدف أمريكي حساس يمكن أن يوصل رسالتنا، وأخبرنا جنودنا في الصاروخية بذلك".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الحوثي في تصريح نشرته وكالة أنباء سبأ، ، "نقول لنتنياهو، إن اليمن أبعد عليه من عين الشمس".

وأضاف، أن "اليمنيين لا يخافون اليهود ولا يكترثون لأي تهديدات، بل يعتبرونها تصريحات جوفاء، ومن لا يعلم الحقيقة، فليسأل عن الشعب اليمني وشجاعته وقوته وصموده واستبساله".

جاء ذلك عقب تهديدات لنتنياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس، توعدا فيها انصار الله بضربات قوية ردا على تكثيف الحركة من قصفها لأهداف في عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي.