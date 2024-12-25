اقتحامات الاحتلال تنذر بتصعيد غير مسبوق في الضفة

العالم _مراسلون

باتت مدن وبلدات الضفة الغربية مسرحا لاقتحامات واسعه ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي يتخللها سقوط شهداء وجرحى.

يأتي ذلك وسط استمرار العملية العسكرية لليوم الثاني في مدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس، تخللها اشتباكات وتفجيرات عبوات ناسفه بآليات الاحتلال أدت الى إصابة قائد لواء شمال الضفة الغربية فيما تكرر القصف من الطائرات المسيرة على مواقع داخل المخيمات أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة اخرين ومنع الطواقم الطبية من الوصول اليها.

وقال نائب مدير الإسعاف والطوارئ في طولكرم، أحمد زهران، لقناة العالم: "تواجه فرق الإسعاف صعوبات كبيرة في التنقل داخل مخيم طولكرم بسبب الدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية. كما أن دخول سيارات الإسعاف إلى المخيم بات معقدًا للغاية نتيجة كثافة إطلاق النار والقصف المتكرر. جميع الإصابات والشهداء الذين سقطوا داخل المخيم سقطوا نتيجة القصف. في بداية الاقتحام، استشهد أحد الأشخاص، واستغرق الأمر حوالي 11 ساعة حتى تمكنت الطواقم من إخلائه من داخل المخيم نظرا لصعوبة الوصول إلى الموقع."

وفي الليلة الماضيه تسللت وحدات خاصة اسرائيلية الى بلدة طمون جنوب مدينة طوباس تلاها تعزيزات عسكرية وسط تحليق منخفض لطائرات الاحتلال التي قصفت شابين في البلدة أدت الى استشهاد احدهما وانتقالاً الى نابلس في ذات السياق حاصرت قوات الاحتلال مخيم العين واعتقلت 3 فلسطينيين.

وقال الناشط الفلسطيني، خيري حنون، في حديث لقناة العالم: "وانت قلت كبارهم سيموتون وصغارهم سينسون، ها هم صغارنا الذين يقاتلونك في الميدان، ها هم صغارنا الذين يذيقونك كل الويلات في الميدان، لم ينسى الشعب الفلسطيني حقه ولن يخاف ولن يرتعب ولن يركع، هذه الضربات التي أنت تزداد بها قوة وبطشا تزيد الشعب الفلسطيني ردا وإرادة وتشبثا."

هذه الاقتحامات ليست مجرد عمليات أمنية، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى ضم الضفة الغربية تدريجيًا. وتكريس وجودها العسكري في المناطق الفلسطينية.

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