إيران ترفض المزاعم الاعلامية بتدخلها في سوريا جملة وتفصيلا

العالم-إيران

وأعرب بقائي عن قلقه إزاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدن مختلفة في سوريا، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية التي جاءت ردًا على انتهاك حرمة أحد الأماكن المقدسة.

واستغرب بقائي الاتهامات التي وجهتها بعض الأوساط الإعلامية، والتي زعمت تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية السورية، معتبرًا هذه الادعاءات لا أساس لها ومرفوضة تمامًا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على مواقف إيران المبدئية الداعمة لوحدة الأراضي السورية ووحدتها الوطنية، وضرورة تشكيل نظام سياسي شامل يضمن مشاركة جميع الأطياف السياسية والقوميات والطوائف في البلاد، مع احترام حقوق الأقليات وحماية الأماكن الدينية.

كما شدد بقائي على أهمية منع انتشار انعدام الأمن والعنف ضد مختلف فئات المجتمع السوري، وضمان أمن المواطنين السوريين.