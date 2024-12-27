ضربة صاروخية توقظ نصف سكان الكيان المحتل وتوقف الملاحة الجوية

العالم _ فلسطين المحتلة

وأفاد إعلام العدو بدوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة بتل أبيب ووسط "البلاد"، وصولا إلى النقب جنوب فلسطين المحتلة.

واعترفت قوات العدو الصهيوني بتفعيل الإنذارات في عدة مناطق "وسط البلاد" إثر إطلاق صاروخ من اليمن، مضيفة أنه يجري التحقيق في التفاصيل.

وتحدث الإسعاف التابع للعدو بإصابة 18 جريحًا أثناء الهروب إلى الملاجئ بعد تفعيل إنذارات من صاروخ يمني.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن العدو تمكن من دفع نصف "دولة" إلى ملجأ في منتصف الليل، ما يظهر بالفعل أننا فشلنا.

وأوقفت الضربة حركة الملاحة الجوية من وإلى كيان العدو، وأفادت القناة الـ12 التابعة للعدو بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون في "تل أبيب"

ووفقا لإعلام العدو قال وزير حرب العدو السابق أفيغدور ليبرمان إن من أسماهم ب "الحوثين" يدفعون سكان بلد بأكمله في منتصف الليل إلى الملاجئ.

وحمل ليبرمان نتنياهو المسؤولية بقوله "لو لم يقم نتنياهو بإلغاء القوة الصاروخية التي أنشأتها لما كان لهذا التهديد وجود اليوم".

وأكد إعلام العدو أن العدوان الصهيوني الأخير على اليمن لم يمنع اليمنيين من مواصلة إطلاق الصواريخ الليلة حيث دخل مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى المناطق المحمية.