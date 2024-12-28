14 ميناء رئيسيا تؤدي دورا حيويا في التنمية الاقتصادية في إيران + فيديو

العالم – إيران

تتمتع إيران بسواحل طويلة تمتد على مسافات شاسعة، وتضم أكثر من 200 ميناء، منها 14 ميناء رئيسيا.

وتتميز محافظة خوزستان الواقعة في جنوب غرب إيران بموانئها الاستراتيجية التي تعد من الأصول الاقتصادية المهمة للبلاد.

وقال المدير العام للموانىء والملاحة البحرية في محافظة خوزستان أبوطالب كرايلو لقناة العالم: تساهم محافظة خوزستان بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% في مجال النقل البحري للبلاد سنويا، ويعد ميناء الإمام الخميني من الموانئ الحيوية، حيث يوفر نحو 70% من السلع الأساسية للبلاد.

من جانبه قال مدير ميناء آبادان كامبيز مالكي زاده للعالم: يعد ميناء آبادان من الموانئ الرئيسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث يصدر المنتجات إلى العراق والكويت ودول الخليج الفارسي، وقد نجح في تسجيل أرقام قياسية جديدة في نقل البضائع بقدرة تزيد عن مليون طن.

هذا وقال مدير ميناء خرمشهر على عسكري: يتمتع الميناء بطاقة تصل إلى 11 مليون طن سنوياً، ويعتبر من الموانئ متعددة الأغراض، حيث يصدر السلع بشكل رئيسي إلى العراق والكويت ويستورد من الإمارات، كما يوفر رحلات بحرية إلى الكويت مرتين أسبوعيا.

وفي جنوب غرب إيران يقع أيضا ميناء تشابهار الذي يعد أحد الموانئ العميقة في البلاد خارج الخليج الفارسي ويقع في شمال المحيط الهندي وشرق بحر عمان.

وأكد المدير العام للموانىء والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوتشستان قاسم عسكري نسب: يعتبر ميناء تشابهار الشريان الرئيسي لممر الشمال الجنوب والمحور الشرقي، ويستقبل أنواع مختلفة من السفن بما في ذلك السفن الكبيرة التي تصل حمولتها إلى 120,000 طن، وشهدت حركة الحاويات فيه نمواً بنسبة 70% حيث تم تحميل أكثر من 60 ألف حاوية.

ومن الجنوب إلى الشمال يبرز ميناء أميرآباد الذي يؤدي مهام حيوية في مجالات الاستيراد والتصدير وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

وقال المدير العام للموانىء البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة في أميرآباد محمدعلي موسى بور جورجي: نهدف إلى زيادة القدرات التشغيلية للميناء من سبعة ملايين ونصف طن إلى 10 ملايين طن.

بشكل عام تؤدي الموانئ الإيرانية دورا محوريا في تعزيز الاقتصاد الوطني والدبلوماسية الاقتصادية من خلال زيادة القدرة على التصدير والاستيراد وجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للنقل البحري وتنمية البلاد.

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