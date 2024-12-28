شاهد..غزة تقصف القدس المحتلة والمستوطنون يهربون الى الملاجئ

العالم _ فلسطين

وأفادت وسائل إعلام الإحتلال بأن صفارات الإنذار دوت في المناطق الغربية من القدس، عقب إطلاق الصواريخ التي استهدفت المستوطنات المحيطة بالمدينة. كما سُمع دوي انفجار عنيف وسط الأراضي المحتلة، ما أثار حالة من الارباك بين المستوطنين.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر بتفعيل صفّارات الإنذار في عدة مناطق، وأوضح أن محاولات اعتراض الصواريخ جرت، فيما يتم التحقيق في التفاصيل.

مشاهد لأجزاء من الصواريخ التي أطلقت من شمال قطاع غزة باتجاه القدس المحتلةكما أشار إلى أن الصواريخ استهدفت مناطق جبلية في القدس و"سهول يهودا"، فيما تحدثت التقارير عن أن الهجوم تم من شمالي قطاع غزة، وتحديدًا من منطقة بيت حانون.

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من جهة أخرى، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن غزة ما زالت قادرة على استهداف القدس المحتلة، بعد مرور 449 يومًا على اندلاع الحرب، وهو ما يعكس قدرة الصواريخ الفلسطينية على الوصول إلى أهداف استراتيجية في الأراضي المحتلة.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حركة حماس تمتلك مزيدًا من الصواريخ القادرة على استهداف مدينتي تل أبيب والقدس.

وأوضحت القناة أن إطلاق الصواريخ من منطقة بيت حانون قد شكل عنصر مفاجأة، خاصة أن الجيش الإسرائيلي كان قد شن عدة عمليات اجتياح لتلك المنطقة في فترات سابقة.

من جانبها، نقلت صحيفة "واللا" عن مصادر من قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، أن الحركات المسلحة في قطاع غزة تمتلك المزيد من الصواريخ المتوسطة المدى.

كما أكدت المصادر أن التنظيمات في غزة تبذل جهودًا كبيرة لترميم وتعزيز قدراتها الصاروخية.