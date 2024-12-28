الأزهر يعلق على إحراق الاحتلال مستشفى كمال عدوان في غزة

العالم - مصر

دان الأزهر الشريف، بشدة، السبت، "الصمت الدولي تجاه المجازر التي يرتكبها الكيان الإرهابي في قطاع غزة، وآخرها إحراقه مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، واستهدافه المرضى والأطباء، واستشهاد عشرات الأبرياء، واعتقاله الأطباء والمسعفين والممرضين، وإجبارهم على خلع ملابسهم واختطافهم إلى أماكن مجهولة".

وقال الأزهر، في بيان، إن هذه الأفعال "جريمة حرب مكتملة الأركان، لا تصدر إلا عن عصابات منعدمة الرحمة والأخلاق، ووحوش مجردة من كل معاني الإنسانية".

وأكّد الأزهر أنّ استهداف المرضى والمصابين في المستشفيات ودُور الرعاية الصحية "جريمة أخلاقية بشعة، ستسجَّل في التاريخ بدماء هؤلاء الأبرياء، وستبقى شاهدة على العار الذي ارتكبه هؤلاء الإرهابيون ومَن يعاونونهم ويمدونهم بالسلاح، ويدعمونهم في ميادين السياسة على ارتكاب مزيد من الجرائم".

وجاء في البيان: "يذكِّر الأزهر العالم بأنّ هذا الوحش الصهيوني الكاسر، منعدم الرحمة والإنسانية، ارتكب كل جرائم الحرب المحرّمة في حق الشعب الفلسطيني البريء، وسط تهميش متعمّد لما يحدث في قطاع غزة، ومن دون أي تحرك دولي أو عربي".

ورأى البيان أنّ "هذا العدو اطمأنَّ إلى ردود الفعل تجاه جرائمه، وأنها لن تعدو عن أن تكون مجرد اجتماعات وقرارات، لا تتجاوز قيمتها قيمة الحبر الذي كُتبت به"، مؤكّداّ أنه "يجب علينا النظر في بدائل أخرى رادعة لإقرار السلام في فلسطين".

وأمس الجمعة، أفاد مراسل الميادين في قطاع غزة بإحراق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، بحيث نفّذ غارة جوية على محيط المستشفى بعد أن اقتحمه، وفتّش الجرحى والمرضى، وأجبر 75 مريضاً ومصاباً، يعانون ظروفاً صحية صعبة، على الخروج إلى ساحته، في ظلّ الأجواء الباردة، من دون مراعاة الحالة الصحية الحرجة لعدد منهم، والتي تتطلّب بقاءهم متصلين بالأجهزة الطبية.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي، أيضاً، النار بصورة مكثّفة ومباشرة على مرافق مستشفى العودة وأقسامه، بعد أن فجّر روبوتاً مفخّخاً في محيطه فجراً.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في قطاع غزة، بحيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع، في تقريرها اليومي، السبت، ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 45484 شهيداً و108090 جريحاً، منذ السابع من أكتوبر 2023، في اليوم الـ449 من العدوان.