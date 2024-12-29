المرصد السوري: تصفية 14 مواطناً خلال 24 ساعة

العالم - سوریا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تصفية 14 مواطناً، منذ مساء الجمعة وحتى مساء السبت، في مناطق بانياس وجبلة وريف حماة الغربي في سوريا.

وشدد المرصد السوري على ضرورة ضبط السلاح وحصره بيد الدولة، مشيراً إلى أنه "وبغير ضبطه ستكون حياة المواطن السوري بخطر".

كما أكّد ضرورة أن تجري عمليات التفتيش "وفق ورقة من القيادة العسكرية لأن هناك مجموعات تختطف مواطنين وتقتلهم".

وأشار إلى أنّه إذا استمر الدخول على المحافظات على هذه الشاكلة، "فستكون كارثة حقيقية ويحتاج الأمر إلى ضبط من قبل إدارة العمليات".

وفي سياق متصل أعلنت إدارة العمليات العسكرية الجديدة ووزارة الداخلية في سوريا شن عملية تمشيط واسعة في مدينة اللاذقية، بهدف ملاحقة عناصر مسلحة مناصرة للنظام السابق.

وانتشرت قوات إدارة الأمن العام في مدينة بانياس في محافظة طرطوس.