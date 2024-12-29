ما هي قصة المثلث الأحمر المقلوب؟ + فيديو

العالم – خاص بالعالم

قصة هذا المثلث أنه ومع بداية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت هيئة الإعلام العسكري للمقاومة الفلسطينية بنشر فيديوهات خاصة عن استهداف العدو.

وكان القاسم المشترك فيها هو المثلث الأحمر المقلوب الذي يشير إلى الهدف قبل استهدافه.. ومن هنا بدأت الحكاية.

وترسخت الصورة الذهنية لهذا المثلث عند المتابعين كرمز لأهداف المقاومة خاصة من المسافة صفر.

واعتبر البعض أن العلامة الحمراء هي إشارة للعلم الفلسطيني الذي يحتوي مثلثا أحمر، وأصبح رمزا لمستخدمي مواقع التواصل لمعاداة العدو الإسرائيلي ودعم فلسطين.

في المقابل اعتبره آخرون أنه يحمل دلالة عسكرية فقط.. تحليلات وتكهنات عديدة ولكن الأكيد والرابط المشترك بينها أن هذا المثلث أصبح رمزا للمقاومة وكابوسا للاحتلال.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..