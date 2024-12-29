شاهد بالفيديو.. تفاصيل ’أسوأ كارثة’ جوية في تاريخ كوريا الجنوبية

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في واحدة من أسوأ الكوارث الجوية في تاريخ كوريا الجنوبية.. قضى جميع ركاب الطائرة 175 و 4 من أفراد طاقمها الـ 6 ولم ينج من الحادث سوى شخصين .

الطائرة وهي من طراز بوينغ وكانت قادمة من بانكوك تحطمت أثناء هبوطها واشتعلت النيران فيها إثر انزلاقها على مدرج مطار موان جنوبي كوريا الجنوبية واصطدامها بسياج خرساني وذلك بعد أن تعطلت بحسب تحقيقات أولية عجلات الهبوط الأمامية. ورجح محققون أن يكون طائر السبب في حادث تحطم طائرة الركاب.

وقال لي جيونغ هيون، رئيس محطة الإطفاء في مدينة موان "نفترض أن سبب الحادث هو اصطدام طائر أو سوء الأحوال الجوية، سنحدد السبب الدقيق من خلال تحقيقات جنائية مشتركة أخرى.' شخصان فقط من أفراد الطاقم انتشلا من بين الحطام ونقلا إلى مستشفى لتلقي العلاج".

وزارة النقل الكورية الجنوبية أشارت الى أن مواطنين تايلانديين كانوا من بين الركاب الذين قضوا في الحادث وقالت وكالة الإطفاء الكورية إن عناصرها سيطروا على الحريق وحاولوا جاهدين لساعات البحث عن ناجين ولم تتمكنت فرق الطوارئ من انتشال سوى شخصين أحدهما راكب والآخر من أفراد طاقم الطائرة. وأوضحت الوكالة أنها نشرت اثنين وثلاثين شاحنة إطفاء والعديد من المروحيات لإخماد الحريق. أما شركة 'جيجو إير' المالكة للطائرة فقدمت الاعتذار عن الحادث.

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بدوره قال المدير التنفيذي لشركة 'جيجو إير' كيم إي- باي، "أود أن أقدم اعتذاري الصادق وتعازيي إلى أولئك الذين فقدوا أرواحهم في الحادث، وإلى عائلاتهم.'من الصعب في الوقت الحالي افتراض سبب وقوع الحادث. يجب أن ننتظر نتائج التحقيق الرسمي الذي تجريه السلطات".

وتعود أضخم كارثة جوية شهدتها كوريا الجنوبية إلى عام 1997، عندما تحطمت طائرة ركاب في غوام ما أسفر عن مقتل 228 شخصا كانوا على متنها. وفي عام 2007 خرجت طائرة إيرباص من مهبط زلق في ساو باولو واصطدمت بمبنى قريب ما أسفر عن مقتل جميع الركاب 187 شخصا - و12 آخرين كانوا على الأرض عند وقوع الحادث.