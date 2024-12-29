لحظة اعتقال على أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان وكوادر طبية

العالم - فلسطين

كما أظهر المقطع لحظة اعتقال على الدكتور حسام أبو صفية مدير المستشفى، وعدد من المرضى.

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وقام الإحتلال بإحراق المستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واستهدافه المرضى والأطباء، واستشهاد عشرات الأبرياء، واعتقاله للأطباء والمسعفين والممرضين وإجبارهم على خلع ملابسهم واختطافهم لأماكن مجهولة، في جريمة حرب مكتملة الأركان، لا تصدر إلا عن عصابات معدومة الرحمة والأخلاق، ووحوش مجردة من كل معاني الإنسانية.

واجهت جريمة حرق الاحتلال الاسرائيلي لمستشفى كمال عدوان بقطاع غزة ادانات عربية ودولية.

وادانت عدة دول عربية جريمة حرق الاحتلال الاسرائيلي لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة بذريعة استخدام حركة حماس المستشفى لأغراض عسكرية.

هذا وطالبت حماس بإرسال مراقبين أمميين إلى مستشفيات القطاع لتفنيد أكاذيب الاحتلال.