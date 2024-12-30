الاحتلال يبحث عن ذريعة للبقاء في جنوب لبنان + فيديو

العالم _ خاص بالعالم

بذريعة تباطؤ انتشار الجيش اللبناني، يخطط جيش الاحتلال للابقاء على جزء من قواته في جنوب لبنان حتى بعد انتهاء المهلة المحددة للانسحاب.

مصادر أكدت أن الاحتلال الاسرائيلي سيبقي على 4 نقاط استراتيجية عبر الحدود، لتنفيذ غارات محتملة على أهداف داخل لبنان عند الضرورة، فيما أفادت مصادر أن هذه الخطوة، إذا نُفذت، ستتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الحالية التي ستنتهي مهامها قبل نحو أسبوع من الموعد النهائي للانسحاب.

وبينما تقول تل أبيب ان فهمها للاتفاق مختلف عن فهم لبنان، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يحاول تكريس منطقة أمنية واسعة في جنوب لبنان بقوة النار، على غرار ما فعله في غزة، إذ يحاول الاحتلال وضع مسوغات للبقاء في لبنان بعد هدنة الستين يومًا، وأبرزها قدرة حزب الله على تهديد سكان شمال فلسطين المحتلة.

مسؤول إسرائيلي أكد أنه في حال لم ينفذ الطرف الآخر الاتفاق كما هو مكتوب، فإن جيش الاحتلال لن يتخلى عن جنوب لبنان لصالح حزب الله مرة أخرى على حد تعبيره، وفيما تتوالى خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف العدوان الى جانب إبقاء قواته في الأراضي اللبنانية، فإن احتمال نقض الاتفاق يبقى راجحاً بحسب أفعال الاحتلال على الأرض.

الخروقات الإسرائيلية أشعلت دعوات شعبية في لبنان تدعو الى التحرك ضد الكيان الاسرائيلي، حيث لا يشعر الأهالي بالاستقرار في ظل استمرار الخروقات الاسرائيلية التي دفعت الحكومة اللبنانية أيضاً لمطالبة واشنطن بصفتها الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بلجم خروقات الاحتلال التي استمرت منذ اليوم الأول للاتفاق، بالإضافة إلى إلزامه بسحب قواته بعد انتهاء مهلة الستين يومًا.

وفي ظل المخاوف من التسويف الإسرائيلي، نفت الحكومة اللبنانية أن تكون قد أبلغت بتأخير تل أبيب سحب قواتها من الجنوب بعد انقضاء مهلة الستين يومًا، مشددة على موقفها الثابت بضرورة الانسحاب من المناطق المحتلة وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الاتفاق، وتخطط بيروت أيضًا للتحرك باتجاه مجلس الأمن الدولي الذي يتوقع أن يصدر بيانًا جديدًا يؤيد فيه التفاهم ويطلب الالتزام بتطبيق القرار الدولي 1701.