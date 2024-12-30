نتنياهو بعد الجراحة.. اين هو وهل أفاق من التخدير؟

العالم-الاحتلال

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن نتنياهو في حالة جيدة وفي كامل وعيه بعدما خضع لعملية ناجحة في البروستاتا.

وأضاف المكتب في بيان: "نُقل رئيس الوزراء إلى وحدة رعاية مركزة محمية تحت الأرض، ومن المتوقع أن يظل في المستشفى لمراقبة حالته في الأيام القليلة المقبلة".

من جهته، قال مركز هداسا الطبي في بيان: "لقد أفاق رئيس الوزراء من التخدير وهو في حالة جيدة، وتم نقله إلى وحدة الإنعاش، وسيبقى تحت المراقبة الأيام المقبلة".

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وكان مكتب نتنياهو أعلن أول أمس السبت تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا.

وكان نتنياهو قد خضع لعلاج بالمضادات الحيوية في الأيام الماضية، بعد اكتشاف التهاب ناتج عن تضخم حميد في البروستاتا، مما ساهم في السيطرة على العدوى قبل العملية.