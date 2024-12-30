فيديو..تصاعد التوتر على حدود أفغانستان وباكستان..ما الذي يحدث؟

العالم- افغانستان

وياتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الحدودية بين حركة طالبان وباكستان في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى وقوع اشتباكات دامية وخسائر بشرية على جانبي الحدود.



غارات جوية باكستانية وردود طالبان



وفي 25 ديسمبر 2024، نفذت القوات الباكستانية غارات جوية على ولاية بكتيكا شرقي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 46 شخصًا، وفقًا لمتحدث باسم حكومة طالبان.



وردًا على ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في 28 ديسمبر 2024 أنها استهدفت "عدة نقاط" داخل باكستان، بعد أيام من الغارات الجوية الباكستانية.



اشتباكات حدودية وخسائر بشرية



وفي 28 ديسمبر 2024، قُتل جندي باكستاني وأصيب 7 آخرون في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأفغانية في المنطقة الحدودية.



وفي 30 ديسمبر 2024، أفاد مسؤولون باكستانيون بمقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين على الجانب الأفغاني خلال اشتباكات على الحدود.



ردود فعل دولية



وأعربت موسكو عن قلقها إزاء تصاعد التوتر على الحدود الباكستانية الأفغانية، حيث يسقط ضحايا من العسكريين والمدنيين نتيجة الاشتباكات.



وتتهم باكستان حركة طالبان الأفغانية بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماعات المسلحة التي تنفذ هجمات على باكستان انطلاقًا من الأراضي الأفغانية.



وأدت هذه الاشتباكات إلى سقوط ضحايا من المدنيين، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المناطق الحدودية.



وتشهد الحدود بين أفغانستان وباكستان تصعيدًا خطيرًا في التوترات، مع تبادل للغارات والاشتباكات المسلحة، مما يثير مخاوف دولية ويستدعي جهودًا دبلوماسية لتهدئة الوضع.