إثر تصريحات ترامب التوسعية.. تحذيرات من توتر العلاقات الدولية

العالم – خاص بالعالم

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب :"إنها في الأساس صفقة عقارية ضخمة".



صحيفة واشنطن بوست اعتبرت أن تصريحات ترامب حول الاستحواذ على غرينلاند والسيطرة على قناة بنما واعتبار كندا الولاية الأميركية رقم 51 تمثل تحولا صارخا عن الأعراف الدبلوماسية السائدة. وحذر النائب السابق عن ولاية فلوريدا كارلوس كوربيلو من أن هذا النوع من الإهانات يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مع بلاده.

ترامب استغل إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاستقالة مجددا دعوته لضم كندا الى الولايات الاميركية وعلى الرغم من تقديمه المغريات من قبيل إلغاء التعريفات الجمركية وتقليل الضرائب.



فضلاً عن توفير الحماية الكاملة لكندا من التهديدات الروسية والصينية رد حاكم أونتاريو الكندية دوغ فورد على ما وصفه سخرية وفكاهة ترامب بعرض كندي آخر لشراء ولاية ألاسكا الأميركية وإضافة مينيسوتا ومينيابوليس إلى الصفقة.



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وأكد فورد أن بلاده لن تتهاون مع تهديدات ترامب بفرض تعريفات ورسوم جمركية تصل إلى 25% على السلع الكندية والمكسيكية بمجرد توليه الرئاسة.



أما رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن ردت على عرض ترامب بالتأكيد على أن غرينلاند ليست للبيع وأنها ملك مواطنيها.



وكالقادة الكنديون والدنماركيون رفض رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو عرض ترامب وخططه نافيا وبشكل قاطع مزاعم ترامب بوجود جنود صينيين في القناة وضرورة التدخل العسكري.

وازاء الاستياء الكبير داخليل وخارجيا من أفكار ترامب وطموحاته التوسعية والاستعمارية دافع فريق الأخير عنها واصفا إياها بأنها إستراتيجية ومحسوبة لاستعادة قوة الولايات المتحدة.

فضلا عن أنها تتماشى مع المخاوف الأميركية المتزايدة من النفوذين الصيني والروسي.

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