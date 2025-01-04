العالم - خاص بالعالم

الاعلام الاسرائيلي، قال إن تل أبيب يمكن أن تبلغ واشنطن نيتها عدم الانسحاب من لبنان، بحجة ان الجيش اللبناني ينشر قواته بوتيرة بطيئة للغاية وأنه لا يهاجم أهداف حزب الله؛ كما رجحت قناة 'كان' العبرية نقل رسالة إسرائيلية إلى أميركا بعدم سماحها لسكان القرى الحدودية بالعودة إلى منازلهم.

ذريعة الاحتلال دحضتها اجراءات الجيش اللبناني وانتشاره في البلدات التي انسحب منها الاحتلال مؤخرا، كما تنفيها تماما برقيات الجيش اللبناني التي طالبت مرارا رئيس لجنة المراقبة الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز، تنسيق عملية دخول الجيش اللبناني إلى الناقورة وبعض المناطق، كما فعل في الخيام وشمع. لكنها قوبلت دائما بالدعوة للتريث واعطاء جيش الاحتلال وقته في تنفيذ أهدافه من العملية البرية.



شاهد أيضا.. خروقات 'اسرائيل' لوقف اطلاق النار تتخطی الـ364

قيادة الجيش اللبناني أكدت تلقيها إشارات جدية من جيفرز حول نية الكيان تمديد مهلة بقائه في لبنان إلى شهر نيسان المقبل.



أمر رفضه لبنان، حيث طالب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لجنة المراقبة بالضغط على الكيان لسحب قواته بسرعة من المناطق التي يحتلها.



كما أثار التعنّت الإسرائيلي والانحياز الأميركي اعتراض رئيس البرلمان نبيه بري وقيادة الجيش، الذي أجل اجتماعاً تنسيقياً مع جيفرز وأعضاء اللجنة، مطالبا بإبداء حسن النية قبل اجتماع اللجنة الخماسية الإثنين المقبل.

كتلة الوفاء للمقاومة وعلى لسان رئيسها محمد رعد، وبعد زيارة إلى عين التينة، أكد أن خروقات الاحتلال محاولة لتعويض فشله الميداني، مشددا على التعامل مع كل مستجدّ وفق ثوابت المقاومة.



إقرأ أيضا.. الهدنة الهشة في لبنان

خروقات تجاوزت الثلاثمئة والخمسين خرقا منذ توقيع الاتفاق، أدت إلى استشهاد اثنين وثلاثين شخصاً وإصابة ثمانية وثلاثين آخرين. كان آخرها استهداف محيط مجمع الإمام الصدر الرياضي غرب بلدة ميس الجبل بالمدفعية وتوغلات لدبابات الميركافا في مارون الراس وقطع للطرقات قرب برج الملوك وتوغلات في العديسة باتجاه الطيبة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...