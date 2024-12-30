مدير منظمة الصحة العالمية: "إسرائيل" قصفت بالقرب من طائرتنا في اليمن

العالم-اليمن

وقال جيبريسوس: "أثناء انتظارنا للصعود على متن رحلتنا في صنعاء، تعرض المطار لضربة جوية إسرائيلية، وقد تسبب هذا الهجوم في حدوث وفيات وإصابات وذعر وفوضى ودمار لا لزوم لها، وكان بمثابة تذكير آخر بالتهديد المتزايد الذي يواجه المدنيين وعمال الإغاثة والعاملين الطبيين في مناطق الحروب حول العالم".

وأوضح أن المفاوضات بين الوفد الأممي وأنصار الله في اليمن بشأن إطلاق سراح موظفي المنظمة والعاملين في المجال الإنساني كانت إيجابية.

وفي السياق نفسه، أكد مدير منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، أن غارة جوية دمرت مبنى على بعد أمتار من الطائرة التي كان على متنها رفقة وفد من الأمم المتحدة، مشيرًا إلى إصابة أحد أفراد الطاقم.