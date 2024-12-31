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قائد الثورة يستقبل عائلة الشهيد أبو مهدي المهندس

قائد الثورة يستقبل عائلة الشهيد أبو مهدي المهندس
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيدعلي خامنئي، عائلة الشهيد أبو مهدي المهندس بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

العالم - إيران

واستقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، يوم الاحد الماضي عائلة الشهيد أبو مهدي المهندس، بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس اللذان ارتقيا شهيدين على يد اميركا في مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني عام 2020.

وفي اللقاء وجهت أبنة الشهيد ابو مهدي المهندس، سؤالا لقائد الثورة حول دور الشباب اليوم في ظل ما يجري في المنطقة والظروف التي تمر بها.

يذكر أن الاجابة على السؤال سيتم نشرها لاحقا مع تصريحات قائد الثورة خلال هذه اللقاء.

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