تحذير من مخطط صهيوني واسع النطاق للسيطرة على الحرم الإبراهيمي

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وأوضحت البلدية، في بيان، أن هذه الحفريات والتمديدات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث إنها غير قانونية وتفتقر إلى أي مبرر موضوعي أو قانوني، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تشكل خطرا جديا على البنية التاريخية والدينية للحرم الإبراهيمي الشريف، وكذلك على محيطه الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي الفلسطيني.

وأكدت أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف تهويد الحرم الإبراهيمي مشيرة إلى أن هذه الأعمال هي لفرض وقائع جديدة على الأرض وطمس الهوية الفلسطينية للموقع.

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كما دعت بلدية الخليل، جميع المؤسسات المحلية والدولية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية الحرم الإبراهيمي الشريف محذرة من تبعات استمرار هذه الأعمال على الموقع المقدس ومؤكدة أنها ستواصل متابعة القضية عبر دائرتها القانونية، وأنها ستسعى إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه المخططات الاستيطانية.